Футбольный клуб Бенфика понес финансовые убытки после того, как на домашний стадион клуба Да Луш прокрались воры и обокрали склад с экипировкой орлов. Инцидент произошел в Лиссабоне в день выборов в законодательные органы.

Футбольный клуб "Бенфика" понес финансовые убытки после того, как на домашний стадион клуба "Да Луш" прокрались воры и обокрали склад с экипировкой "орлов". Инцидент произошел в Лиссабоне в день выборов в законодательные органы.Злоумышленники вынесли с территории стадиона фирменные футболки и прочую атрибутику, которая готовилась к отправке по клубным магазинам Португалии и за рубеж, сообщает РИА Новости. Полиция начала расследование. Сумма ущерба пока остается неизвестной.Напомним, что "Бенфика" выступает в одной группе Лиги чемпионов с санкт-петербургским "Зенитом". Накануне соперники провели очную встречу в Северной столице, и тогда российский клуб одержал победу над португальцами со счетом 3:1.