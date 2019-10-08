Сотрудник Сбербанка в конце сентября 2019 года в теневом интернете продал преступной группе пять тысяч учетных записей кредитных карт клиентов. Преступные действия были совершены несколькими траншами.

Сотрудник Сбербанка в конце сентября 2019 года в теневом интернете продал преступной группе пять тысяч учетных записей кредитных карт клиентов. Преступные действия были совершены несколькими траншами.Как отмечают в кредитной организации, в настоящее время угрозы для средств клиентов нет, сообщает ТАСС. В совокупности было продано пять тысяч учетных записей карт Уральского банка Сбербанка. Значительное число учетных записей являются устаревшими и неактивными.Ранее сообщалось об утечке персональных данных якобы 60 миллионов клиентов. Впоследствии Сбербанк опроверг данную информацию, отметив, что речь идет только о двухстах кредитных картах. Основной причиной утечки могли стать действия сотрудника, обладавшего правами администратора.Впоследствии в компании вычислили похитителя данных клиентов. В пресс-службе банка пояснили, что это молодой человек 1991 года рождения, являющийся руководителем сектора в одном из-бизнес подразделений банка.