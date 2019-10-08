Новый технический регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции никак не повлияет на крафтовое пиво. Оно из категории пиво перейдет в раздел пиво специальное, что никак не отразится на развитии отрасли, заявили радиостанции Говорит Москва в пресс-службе Союза российских пивоваров.

Новый технический регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции никак не повлияет на крафтовое пиво. Оно из категории "пиво" перейдет в раздел "пиво специальное", что никак не отразится на развитии отрасли, заявили радиостанции "Говорит Москва" в пресс-службе Союза российских пивоваров.Там пояснили, что сообщения в СМИ, будто "крафт" может исчезнуть, основаны на неправильной интерпретации сложной терминологии, которая используется в этой отрасли. В законе действительно прописано содержание солода и других ингредиентов в соотношении 80% на 20%. Однако тот же документ допускает напитки с содержанием 50% на 50%.Напомним, ранее появилась информация, что в новом техрегламенте ЕАЭС не нашлось место крафтовому пиву, на него просто не нельзя разработать единый ГОСТ. Поэтому подобные напитки в России могут исчезнуть.