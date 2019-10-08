Во время недавнего эфира программы Давай поженимся ее ведущая Лариса Гузеева шокировала общественность признанием, что иногда спит с Розой Сябитовой.

Во время недавнего эфира программы "Давай поженимся" ее ведущая Лариса Гузеева шокировала общественность признанием, что иногда спит с Розой Сябитовой.В последнем выпуске сотрудницы программы пытались подобрать даму сердца вдовцу, бывшему офицеру морской авиации Владимиру. Несмотря на возраст в 75 лет, мужчина продолжает жить полной жизнью и уходить с работы не намерен. Плюс, как заявил бывший офицер, он ищет не просто отношений, а всерьез намерен жениться на избраннице.В ходе обсуждения одной из невест Гузеева призналась, что очень хорошо понимает тех, кто ищет себе пару. Ведущая отметила, что ей часто бывает слишком одиноко, ведь семья знаменитости занимается своими делами. У сына своя семья, у дочери – свои дела, а муж Ларисы часто бывает в командировках.Женщина отметила, что в такие моменты ей становится страшно ночевать одной дома и она уезжает к своей подруге и коллеге – главной свахе страны Розе Сябитовой. По словам Гузеевой, она частенько заглядывает в двухэтажный загородный особняк и остается там с ночевкой.Более того, Лариса отмечает, что они делят одну кровать на двоих. Впрочем, тут все прилично, ведь женщины спят под разными одеялами и в пижамах. Тем не менее, Роза была крайне удивлена признанию коллеги. Она не подтвердила и не опровергла эту информацию, только уточнила, что ее загородный дом действительно имеет два этажа, издание "Аргументы недели".