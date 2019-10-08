Школа олимпийского резерва №3 по лыжным гонкам и биатлону подготовила немало звезд спорта

Школа олимпийского резерва №3 по лыжным гонкам и биатлону подготовила немало звезд спорта.Здесь тренировались олимпийский чемпион и заслуженный тренер России Алексей Прокуроров, олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира по лыжным гонкам, обладательница Кубка мира по биатлону Анфиса Резцова, трехкратный чемпион Европы Алексей Слепов и другие именитые спортсмены. На празднике прошла автограф-сессия прославленных владимирских спортсменов и открытый урок от Олимпийского чемпиона Евгения Дементьева.