Театр Ленком отказался проводить в октябре вечер памяти Николая Караченцова, хотя именно в этом месяце он родился и умер. Мол, это помешает трауру по Марку Захарову. Вдова актера в шоке от такого решения нового руководства театра.

Театр "Ленком" отказался проводить в октябре вечер памяти Николая Караченцова, хотя именно в этом месяце он родился и умер. Мол, это помешает трауру по Марку Захарову. Вдова актера в шоке от такого решения нового руководства театра.Проводить вечер в памяти в январе, как постановил театр, странно. Почему не в мае? Не в июле? "Будет обидно, если многие не смогут потом, потому что январь такой сложный месяц, когда после новогодних праздников актеры разъезжаются на отдых, – плачет Людмила Поргина. – Но меня жизнь научили быть терпимой, и я понимаю, что в сегодняшней ситуации другого выбора нет".Но это обстоятельство не помешает запланированному открытию памятника Николаю Караченцову на Троекуровском кладбище столицы. Оно состоится 27 октября – в день рождения артиста.Церемония там, как ожидается, превратится в импровизированный концерт. "Соберутся близкие друзья и мы споем "Аллилуйя любви"", – пообещала вдова артиста в интервью . Это знаменитая финальная ария изсоветской рок-оперы композитора Алексея Рыбникова на стихи поэта Андрея Вознесенского. Партию графа Резанова с 1981 по 2005 год в "Ленкоме" пел Николай Караченцов.Сегодня он почти каждый день снится Людмиле Андреевне, общается с ней. И это дает ей силы. "Недавно я сломала несколько пальцев и потребовалась серьезная операция, – рассказывает вдова. – И муж пришел ко мне во сне, утешал, говорил, что все пройдет, что все будет хорошо. Япопросила его побыть со мной, а он серьезно так сказал: "Не могу, у нас дел много, но я вижу и слышу тебя каждый день, каждую секунду, потому что мы с тобой венчанные и жизнь у нас вечная!"