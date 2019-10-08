Американский конгрессмен Элиот Энгел, председатель комитета палаты представителей по международным делам, сообщил, что Вашингтон рассматривает вариант выхода из Договора по открытому небу.

Американский конгрессмен Элиот Энгел, председатель комитета палаты представителей по международным делам, сообщил, что Вашингтон рассматривает вариант выхода из Договора по открытому небу. Он обеспокоен этим шагом администрации Трампа и призвал Белый дом не поступать опрометчиво. Свое письмо Энгел адресовал советнику президента по нацбезопасности Роберту О`Брайену, уточняет РИА Новости.Энгел считает, что Договор нужен в качестве инструмента по наблюдению за Россией: он позволяет США и союзникам "следить за военными перемещениями в РФ". Выход из Договора спровоцирует раскол в НАТО, уверен когрессмен.Старший директор по вопросам политики Центра по контролю над вооружениями и нераспространению Александра Белл указывает, что в случае выхода США из Договора главным проигравшим окажется Украина. Киев использует Договор для мониторинга своих границ, а выход Штатов практически похоронит данный Договор.Эксперт указывает также , что выход из Договора для Штатов равнозначен "выстрелу себе в ногу" и "пощечине союзникам". Трамп может разрушить структуру того, что когда-то вывело страны из "холодной войны".Договор по открытому небу действует с 2002 года. Согласно ему, страны-участницы могут открыто собирать информацию о вооруженных силах друг друга.