Продюсер Дмитрий Богачев – член Бродвейской лиги, в которой знают об индустрии развлечений все. Вот уже полтора десятка лет он представляет в Москве самые громкие мировые мюзиклы. Недавно он замахнулся на жанр, который на Западе называется off-Бродвей. Опыт оказался успешным – ...Шоу пошло не так посмотрели 250 тысяч зрителей. Для драматического театра это невероятная цифра. Комедией о том, как банк грабили Богачев намерен побить рекорд.

Продюсер Дмитрий Богачев – член Бродвейской лиги, в которой знают об индустрии развлечений все. Вот уже полтора десятка лет он представляет в Москве самые громкие мировые мюзиклы. Недавно он замахнулся на жанр, который на Западе называется off-Бродвей. Опыт оказался успешным – "...Шоу пошло не так" посмотрели 250 тысяч зрителей. Для драматического театра это невероятная цифра. "Комедией о том, как банк грабили" Богачев намерен побить рекорд.Этот спектакль уже три года с аншлагами идет в Лондоне, получил престижную театральную премию "Мольер", а теперь покоряет и взыскательную московскую публику. По форме "Комедия..." напоминает "...Шоу" – создатели обоих постановок апеллируют к ситуативному, рефлекторному смеху зрителей.Герои этих двух комедий положений то и дело попадают в курьезные ситуации. Здесь все строится на случайных и непредвиденных стечениях обстоятельств, смешных совпадениях. Но при всем этом история про ограбление банка выглядит более стильной, целостной и атмосферной.По сюжету действие происходит в 1958 году в американском Миннеаполисе, где после прокладки скоростной трассы наблюдается резкий всплеск преступности и кажется, что "каждый – вор". Детали в спектакле много раз подчеркивают время – тут и соответствующие эпохе телефонные аппараты, и платья, и прямоугольный ретро-микрофон на стойке. Причем последний нужен не только для антуража – в спектакле немало музыкальных номеров.По жанру это "полумюзикл", т. е. мюзикл только отчасти. Зато отвечает за вокал сама Анастасия Стоцкая! На этой сцене она прежде блистала в "Поющих под дождем", "Chicago", Zorro. Но роль Рут Монаган в "Комедии" – это словно квинтэссенция всего, что было сделано ранее. Фактурная, колоритная, яркая – Стоцкая здесь как тот самый бриллиант, за которым охотятся все в постановке.Еще два триумфатора постановки – играющие в разных составах Даниил Пугачев и Даня Чванов. "Все остальные" – так программка обозначает их роли. На самом деле, каждый из них на протяжении спектакли успевает появиться минимум в пяти образах – от полицейского до журналиста и заморского принца. И делают это блистательно."Комедия о том, как банк грабили" – это, конечно, пародия. Опытный зритель найдет в ней отсылки к "Друзьям Оушена", "Полицейской академии", "Невыполнимой миссии", лентам Тарантино и "бондиане". Но пародия, предполагающая и даже требующая от актеров максимальной импровизации. И это, пожалуй, главное отличие спектакля от всех тех, которые шли в МДМ прежде. Раньше лицензия требовала точного соответствия образу, вольностей не допускалось. Теперь же они даже поощряются.А еще это технически сложный проект, в котором актерам приходится лазать по канатам, петь на высоте, работать на вертикальной стене –режиссеры российской постановки Кэти-Энн Макдонаф и Анну Шевчук придумали захватывающий театральный аттракцион.Планируется, что история про ограбление банка будет удивлять и радовать один сезон. А потом уступит место легендарному мюзиклу "Шахматы" с музыкой шведской поп-группы ABBA Бьерна Ульвеуса и Бенни Андерссона. В Советском Союзе этот спектакль был запрещен. Не спела в нем и Алла Пугачева, как мечтали авторы. Теперь, спустя 35 лет, и Примадонна, и Анатолий Карпов, ставший прототипом главного героя, должны появиться на премьере и закольцевать историю.