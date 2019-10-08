Телеграм-канал Mash сообщил, что Заворотнюк якобы вывезли из Европейского медицинского центра, где она проходила лечение последний месяц. Артистке, очевидно, закрыли обслуживание по ОМС и завершили лечебные мероприятия в стационаре.

Телеграм-канал Mash сообщил, что Заворотнюк якобы вывезли из Европейского медицинского центра, где она проходила лечение последний месяц. Артистке, очевидно, закрыли обслуживание по ОМС и завершили лечебные мероприятия в стационаре.Свидетели выписки Анастасии Заворотнюк уверяют, что прекрасную актрису практически невозможно узнать! "Ее везли на каталке, голова в косынке, огромные темные очки на глазах, но мы рассмотрели, что она сильно располнела, от былой красоты не осталось и следа, – поделились наблюдениями очевидцы. – Просто страшно смотреть на нее!"Если слухи о том, что Анастасии Заворотнюк поставлен страшный диагноз "Глиобластома" подтвердятся, то шокирующий вид "прекрасной няни" легко объясняется. Человек в этом случае, как считают медики, пухнет от переизбытка лекарств, капельниц и различных химических препаратов. Они дают очень сильную нагрузку на почки, печень, сердце, провоцируют сбой гормональной системы. Лекарства помогают притормозить развитие опухоли, но параллельно вызывают другие осложнения и приводят к полноте.Как ранее "Дни.ру", врач-онколог НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н. Н. Блохина Игорь Долгополов предположил, что Анастасию Заворотнюк могли выписать только при двух условиях: либо лечение ей не помогает, либо ей нужен перерыв. Он подчеркнул, что данный вид рака не лечится в тех случаях, когда ее удаление хирургическим путем невозможно. Но даже при должном лечении и получении поддерживающей терапии пациенты с таким неутешительным диагнозом живут очень недолго.