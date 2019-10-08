В Судьбе человека один из самых известных спортивных комментаторов России Дмитрий Губерниев рассказывает о том, как на пике собственной спортивной карьеры из-за болезни был вынужден оставить занятия академической греблей, и об отношениях с бывшей женой — олимпийской чемпионкой Ольгой Богословской.

В "Судьбе человека" один из самых известных спортивных комментаторов России Дмитрий Губерниев рассказывает о том, как на пике собственной спортивной карьеры из-за болезни был вынужден оставить занятия академической греблей, и об отношениях с бывшей женой — олимпийской чемпионкой по легкой атлетике Ольгой Богословской.Вместе они прожили пять лет, в этом браке родился единственный сын Дмитрия — Михаил. Сейчас ему уже 17.Когда-то супруга предупреждала сына: "Особо не болтай, что ты Губерниев, а то еще по шее наваляют".Ненавистников у прямого и непредсказуемого комментатора и правда немало, но восхищающихся им поклонников все-таки в разы больше.Именно благодаря Губерниеву вот уже много лет биатлон смотрят, как захватывающий сериал. Его ждут – и не только из-за самих соревнований, но и из-за экспрессивной манеры Дмитрия их комментировать.Впервые о том, что он может быть "как Озеров", Губерниев услышал от своей тети, когда играл в настольный хоккей со старшим братом.Спустя много лет, когда желтуха поставила крест на мечтах победить на Олимпиаде в Атланте, он вспомнил о них и стал рассылать кассеты со своими записями по телеканалам.Крах надежд на Олимпиаду стал трагедией для него, но Губерниев собрался с духом, закончил с красным дипломом Институт физкультуры, а по его окончании устроился работать охранником в казино.В 1997 году записи Губерниева оценили на телеканале "ТВ Центр", и тогда же началась его карьера спортивного комментатора, которая затем продолжилась на телеканале "Россия 1" и других.Сейчас Дмитрий ведет не только спортивные, но и некоторые развлекательные программы, и концерты в дни государственных праздников, его голос узнаваем даже теми, кто не является поклонниками биатлона, а стать приковывает внимание многочисленных поклонниц.Женат он, однако, официально был пока лишь однажды, хотя молва приписывала Губерниеву романы со многими известными российскими спортсменками и телеведущими России.Что в этих слухах правда, а что – вымысел? Почему распался брак с Ольгой Богословской, и что она говорила о Дмитрии, вспоминая годы их совместной жизни? Удалось ли встретить женщину, которая обуздала его неистовый нрав?Как очередь за колбасой сыграла решающую роль в жизни Губерниева? Кто в детстве воспитывал Дмитрия, и благодаря чему удалось не спиться и не попасть в дурную компанию?Гость Бориса Корчевникова в "Судьбе человека" – спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который на днях отпраздновал 45-летие.