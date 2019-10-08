Звезда Comedy Woman Надя Сысоева опубликовала на своей странице в Instagram новый пост. Актриса заговорила о самом сокровенном.

Звезда Comedy Woman Надя Сысоева опубликовала на своей странице в Instagram новый пост. Актриса заговорила о самом сокровенном.Долгое время поклонники подозревали, что 35-летняя знаменитость находится в интересном положении. Как оказалось, это не так. Накануне Надя официально опровергла эти слухи.Она пригласила всех тех, кто до сих пор сомневается, на шоу Comedy Woman. "Приходите к нам на съемки и сами все увидите! Мои полуголые минималистичные костюмы точно ничего не смогут скрыть!", – заявила звезда.Кроме того, Сысоева объяснила, почему публикуют лишь старые снимки в своих социальных сетях. По ее словам, у нее абсолютно нет времени на новые в процессе подготовки и репетиций."Остальные доводы, типо меня стало мало в выпусках, и я все время прикрываю животик – это полный бред!", – утверждает комедийная актриса.Надя призывает фолловеров перестать сплетничать и придумывать небылицы. "И не надо придумывать, что меня бросили из-за того, что у меня нет возможности родить из-за какой-то жуткой болезни . Во-первых, никто меня не бросал! Во-вторых, я ничем не болею!", – поставила жирную точку в этой истории знаменитость.