Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в матче первого круга турнира в Шанхае, в котором встречался с хорватом Борной Чоричем. Третья ракетка России добился победы над соперником по итогам двух сетов.

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в матче первого круга турнира в Шанхае, в котором встречался с хорватом Борной Чоричем. Третья ракетка России добился победы над соперником по итогам двух сетов.В первом сете Рублев отдал Чоричу четыре гейма. Во второй партии россиянин столкнулся с еще большим сопротивлением со стороны 12 номера мирового рейтинга и победитель был выявлен на тай-брейке. Как итог, встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:4) в пользу Рублева. Соперники провели на корте 1 час 36 минут.Соперником Рублева по второму кругу турнира станет либо австралиец Джон Миллман, либо аргентинец Гидо Пелья.