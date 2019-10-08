В Москве появится уникальный творческий квартал – в него превратят территорию вокруг Курского вокзала.

На этой территории уже действуют творческие кластеры: центр современного искусства Винзавод и центр дизайна Artplay. Благоустройство территории – давно назревший вопрос, который наконец-то готовы решить: после преобразования получившийся арт-квартал станет первым в России и пока единственным, пишет "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Москвы.Для реализации задумки открыт творческий конкурс, в котором могут принять участие дизайнеры, архитекторы, художники, студенты творческих вузов и представители профессиональных сообществ. Конкурс объявлен по двум направлениям: благоустройство сквера на территории арт-квартала и разработка дизайн-кода.