Около 1000 участников из 62 регионов страны. Всероссийский форум "Традиционные семейные ценности в молодежной среде" завершился во Владимире.

Около 1000 участников из 62 регионов страны. Всероссийский форум "Традиционные семейные ценности в молодежной среде" завершился во Владимире. Столь масштабное мероприятие проводится впервые. Его организовал Владимирский госуниверситет при поддержке Росмолодёжи и Национальной родительской ассоциации.Форум - уникальная диалоговая площадка. На нем обсуждались ключевые проблемы становления и развития семейно-нравственных и духовных ценностей молодежи. Цель - привлечь внимание общественности и органов власти к кризисным явлениям в демографии и снижению статуса семьи в общественном сознании.Анзор Саралидзе, ректор ВлГУ: "Вопросам семьи и становлению личности уделяется очень большое внимание на государственном уровне. Это безусловно отражается во многих нацпроектах, и в связи с этим был объявлен конкурс. Мы участвовали в этом конкурсе федерального агентства "Росмолодежи". У нас есть научная и практическая база большая, поэтому и был выбран наш университет."В рамках форума состоялась всероссийская научно-практическая студенческая конференция "Школа ответственного родительства". Темы докладов самые разные. От психологии семейных отношений до взаимодействия поколений и роли семьи в становлении и развитии личности. Современная молодежь обременять себя узами брака не спешит. Вот данные из доклада сделанного одним из федеральных экспертов форума. В опросе участвовало более 3 тысяч человек из различных регионов страны.Алексей Гусев, ответственный секретарь Координационного совета "Национальной родительской ассоциации": "Родственники, родители дети и так далее - это элементы высоко оцененные, но к сожалению, подавляющее большинство ребят на себя эти эти ценности не применяют. То есть получается, да, семья - это важно, но это не для меня! Многодетная семья - это очень интересно, но рожать не буду и так далее."Организаторы - ВлГУ и Национальная родительская ассоциация перед началом форума ставили задачу, что во время круглых столов и конференций участники должны говорить не только о проблемах, которые есть в передаче семейных ценностей. Самое главное было услышать молодежь, то как они себе эти ценности представляют.Алёна Канунникова, студентка-психолог ВлГУ: "Я мечтаю о семье крепкой, с которой бы я прожила до конца дней, которая радовала бы меня, устраивала бы меня, в том плане, чтобы поддержка была в семье."Алёна - участница научно-практической конференции в рамках форума. Ее доклад посвящен трансформации семейных ценностей среди молодежи. Ее выводы сделаны на основе анализа статей в российской прессе за последние 10 лет.Алёна Канунникова, студентка-психолог ВлГУ: "Женщина не обязана быть только дома, воспитанием детей заниматься, но также развиваться и самореализовываться."Одним из положительных опытов помощи родителям называют работу в нашем регионе на базе университета Центра психолого-педагогического сопровождения семьи. Ежегодно бесплатными услугами пользуются около 100 человек со всей области.Марина Артамонова, директор Педагогического института ВлГУ: "Ежегодно в Центре получают поддержку не только психологическую, но в том числе и юридическую семьи, у которых есть различного рода проблемы. Семьи, которые нуждаются просто в поддержке и консультации, семьи, в которых много детей, и есть дети с ограничениями в здоровье. Семьи, в которых молодые родители неопытные."Во время форума работали интерактивные площадки, и мастер-классы, выставка семейного ремесла народов мира.Вопросы поднятые во время круглых столов и дискуссий действительно важные. В их обсуждении приняла участие сенатор от Владимирской области Ольга Хохлова. Возможно, те предложения, которые сделали его участники, станут основой для новых законов в поддержку молодых семей.Вера Куликова, Максим Котов, Илья Хлудов. Вести-Владимир.