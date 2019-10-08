Настоящая трагедия разыгралась в семье выходцев из Таджикистана, проживающих в подмосковной Балашихе. Во время ночного кормления захлебнулся новорожденный сын пары, а молодой отец, не выдержав утраты, свел счеты с жизнью.

Настоящая трагедия разыгралась в семье выходцев из Таджикистана, проживающих в подмосковной Балашихе. Во время ночного кормления захлебнулся новорожденный сын пары, а молодой отец, не выдержав утраты, свел счеты с жизнью.Все произошло около часа ночи 7 октября сразу после грудного кормления. Малыш, по предварительной версии регионального управления СКР, захлебнулся отторгнутым молоком. Родители заметили неладное, когда у него начались судороги. Отец вызвал медиков, но к моменту их прибытия мальчик скончался.Точную причину смерти предстоит установить судмедэкспертам, только глава семейства об этом не узнает — стоило врачам покинуть его квартиру на 10-м этаже, он покончил с собой. Тело мужчины обнаружили под окнами.По данным "МК", мальчику было всего полтора месяца от роду. Его отец более 12 лет жил в Подмосковье и имел российское гражданство. Похоронить своих мужчин безутешная вдова планирует на Памире.