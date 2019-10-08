Президент России Владимир Путин 7 октября отметил свое 67-летние. Стало известно, что Кремль не получал поздравительных телеграмм со стороны американского лидера Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Президент России Владимир Путин 7 октября отметил свое 67-летние. Стало известно, что Кремль не получал поздравительных телеграмм со стороны американского лидера Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского.Поздравление лидера другого государства с днем рождения является весьма распространенной практикой в мировой дипломатии. И 7 октября для глав других государств было шансом в относительно неформальной обстановке побеседовать с Владимиром Путиным."До конца дня я не видел среди поступивших посланий каких-либо посланий от Трампа и Зеленского", – в ответ на соответствующий вопрос рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что какие-то выводы из этого факта пока делать рано."Но или их нет, или они могут поступить позже – здесь я в данном случае точно не знаю. Потому что иногда просто по дипломатическим каналам может поступать с задержкой. А может и вообще не поступать", – объяснил официальный представитель Кремля.Материал дополняется.