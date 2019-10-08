Президент России Владимир Путин 7 октября отметил 67-летие. Кремль не получил поздравительных телеграмм от американского лидера Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Президент России Владимир Путин 7 октября отметил 67-летие. Кремль не получил поздравительных телеграмм от американского лидера Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского.Поздравление лидера другой страны с днем рождения является распространенной практикой в мировой дипломатии. И 7 октября главы государств имели шанс в относительно неформальной обстановке побеседовать с Владимиром Путиным."До конца дня я не видел среди поступивших посланий каких-либо посланий от Трампа и Зеленского", – в ответ на соответствующий вопрос сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что какие-то выводы из этого факта делать рано."Или их нет, или они могут поступить позже – здесь я в данном случае точно не знаю. Потому что иногда просто по дипломатическим каналам может поступать с задержкой. А может и вообще не поступать", – пояснил официальный представитель Кремля.Однако пользователи Сети уже назвали поведение Дональда Трампа и Владимира Зеленского странным. Оба президента минимум в силу должностных обязанностей должны поддерживать отношения с Путиным.Американский лидер ранее неоднократно и публично делал комплименты президенту России. Он хвалил Путина за решительность, твердую политическую волю, приверженность интересам своей страны и роль, которую он играет в нормализации международной обстановки.Судьба Зеленского во многом напрямую зависит от Путина, поскольку украинцы голосовали за него на выборах в надежде на нормализацию отношений Киева и Москвы. Да и сам он подчеркивал, что не будет избегать общения с российским лидером, надеясь обеспечить определенные преференции Украине.Впрочем, поведение обоих политиков выглядит чуть менее странным, если учесть, в каких условиях им приходится работать. Оппоненты Трампа пытаются доказать его мифические связи с Россией и на этом фоне отправить в отставку. Досрочное прекращение полномочий грозит и Зеленскому. Его в предательстве национальных интересов обвиняют радикально настроенные националисты.