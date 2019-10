Соединенные Штаты не оставят курдов, заявил в своем микроблоге Twitter американский президент Дональд Трамп. А если Турция применит излишнюю силу, то это приведет к тяжелым последствиям для ее экономики и хрупкой валюты. Также президент подтвердил, что США помогают курдам деньгами и оружием.

Соединенные Штаты не оставят курдов, заявил в своем микроблоге Twitter американский президент Дональд Трамп. А если Турция применит излишнюю силу, то это приведет к тяжелым последствиям для ее экономики и "хрупкой валюты". Также президент подтвердил, что США помогают курдам деньгами и оружием.....understands that while we only had 50 soldiers remaining in that section of Syria, and they have been removed, any unforced or unnecessary fighting by Turkey will be devastating to their economy and to their very fragile currency. We are helping the Kurds financially/weapons!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 октября 2019 г.Несмотря на угрозы, Трамп все равно считает, что Турция — один из важнейших торговых партнеров Штатов. Например, в Республике выпускают стальные рамы для истребителей пятого поколения F-35. С Анкарой приятно иметь дело, добавил американский лидер, и вспомнил, как Турция помогала спасать людей в провинции Идлиб.So many people conveniently forget that Turkey is a big trading partner of the United States, in fact they make the structural steel frame for our F-35 Fighter Jet. They have also been good to deal with, helping me to save many lives at Idlib Province, and returning, in very.....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 октября 2019 г.В заключении Трамп назвал Республику важным членом НАТО с хорошей репутацией.Напомним, ранее стало известно, что США выводят 50 военнослужащих, которые располагались на турецко-сирийской границе. Именно там находятся отряды сил самообороны курдов. Решение о начале военной операции в этом районе Анкара может принять в ближайшие дни, сообщают СМИ.