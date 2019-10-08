Дональд Трамп нанёс ответный удар американским демократам. Президент США потребовал импичмента для спикера Палаты представителей Конгресса — Ненси Пелоси. Поводом стал скандал вокруг телефонного звонка Трампа президенту Украины. Хозяин Белого дома уверен, что Пелоси и её сторонники в Конгрессе срежиссировали этот конфликт.

Дональд Трамп нанёс ответный удар американским демократам. Президент США потребовал импичмента для спикера Палаты представителей Конгресса — Ненси Пелоси. Поводом стал скандал вокруг телефонного звонка Трампа президенту Украины. Хозяин Белого дома уверен, что Пелоси и её сторонники в Конгрессе срежиссировали этот конфликт. И продолжают выдавать новые порции дезинформации. Например, сегодня они обвинили Трампа в попытке захватить украинские нефтегазовые предприятия.За каждым шагом американского министра энергетики журналисты сейчас внимательно следят. Рик Перри возглавлял делегацию США на инаугурации президента Зеленского. Выясняется, что тогда в Киеве кроме публичных поздравлений, у них была закрытая встреча. Человек из Вашингтона настоятельно рекомендовал новому президенту обновить руководство "Нафтогаза"."Ряд бизнесменов и спонсоров Республиканской партии использовали связи с Джулиани и Трампом, пытаясь сменить руководство украинской государственной нефтяной компании. Они планировали направить выгодные контракты компаниям, принадлежащим союзникам Трампа", — сообщило агентство Associated Press.Перри якобы требовал от Зеленского расширения наблюдательного совета "Нафтогаза", чтобы больше американцев в него входило.По мнению министра энергетики США, американцы принесли бы Украине избавление — естественно от России, сократили бы зависимость Киева от поставок российского газа. Предложили бы свой, баснословно дорогой, сжиженный.Есть информация, что именно Перри надоумил Трампа звонить Зеленскому. Президент, якобы, жаловался на министра энергетики однопартийцам — подвел его под импичмент."Я не раз просил президента: господин президент, как интересам США, так и Украины, отвечало бы ваше общение лидеров двух государств", — сообщил Перри.Чем закончился такой телефонный разговор — известно. Уже второй сотрудник разведки готов написать жалобу. Уверяет, что у него информация из первых рук. Правда, оба жалобщика не только сотрудники разведки, они еще и члены Демократической партии. Неудивительно, что республиканцы сетуют на предвзятость расследования."Я просто хочу знать правду, американцы хотят знать правду. – Значит, вы не верите ни ФБР, ни ЦРУ? – Нет, не верю", — заявил Рон Джонсон, сенатор Конгресса США от Республиканской партии.Администрация Трампа неохотно сотрудничает с Конгрессом в расследовании. Госсекретарь США по повестке должен, как минимум, представить на Капитолийский холм документы по разговору Трампа с Зеленским, но бумаг до сих пор нет.Президент обвиняет конгрессменов — дело против него шито белыми нитками."Нэнси Пелоси знала обо всех случаях лжи и массового мошенничества, которые совершал хитры Адам Шифф в отношении Конгресса и американского народа. Пелоси, так же как Шиф, виновна в тяжких преступлениях и даже в госизмене. Я думаю, что им и тем, кто злобно вступал с ними в сговор, должен немедленно быть объявлен импичмент", — написал в Twitter Трамп.Он за последнее время написал рекордное количество твиттов. Так по-своему отбивается от атак.Бывший член президентской команды — Барбара Рез, которая хорошо знает хозяина Белого дома, уверена, что он не будет ждать импичмента: "Он многое делает, пытаясь сохранить лицо. Не знаю, хочет ли он, чтобы ему устроили импичмент, я думаю, что он в панике от этой мысли. Инстинкт подсказывает мне, что он сам уйдет в отставку".Еще и федеральный суд в Нью-Йорке сегодня разрешил прокурорам затребовать налоговые декларации Трампа за последние 8 лет. Их публикация может пролить свет на некоторые его сделки в бытность бизнесменом. Если в них найдут серые схемы — Трампу будет грозить не только импичмент, но и уголовное преследование. Чего еще не было ни с одним американским президентом.