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<a href="https://33live.ru/novosti/08-10-2019-turchak-predlozhil-uluchshit-zakonoproekt-ob-obrashhenii-lekarstv.html" target="_blank">Турчак предложил улучшить законопроект об обращении лекарств</a> - Законопроект Об обращении лекарственных средств может пополниться нормами, упрощающими ввоз и назначение для конкретных пациентов незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические и психотропные вещества. Соответствующие поправки предложил вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак.