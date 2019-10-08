Подмосковные полицейские задержали автоугонщика, который похитил машину с трехлетней девочкой в салоне. Все произошло в Павловском Посаде: пока мать разгружала багажник, подозреваемый сел за руль и нажал на газ. Судя по всему, он не сразу заметил маленькую пассажирку.

Подмосковные полицейские задержали автоугонщика, который похитил машину с трехлетней девочкой в салоне. Все произошло в Павловском Посаде: пока мать разгружала багажник, подозреваемый сел за руль и нажал на газ. Судя по всему, он не сразу заметил маленькую пассажирку.Ребенка он высадил на автобусной остановке в соседней деревне. Прохожие вызвали полицию, девочку в итоге вернули маме, а потом нашли и сам автомобиль."Выехав в поле за деревню Быково предположительно с целью сокрытия следов преступления злоумышленник сжег похищенный автомобиль. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража", — рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.