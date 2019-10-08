Начало движения грузовых поездов по переправе через Керченский пролив перенесли на июнь 2020 года. Строители Крымского моста столкнулись с неожиданной проблемой: как запустить вовремя поезда, но при этом сохранить найденные артефакты древности.
Начало движения грузовых поездов по переправе через Керченский пролив перенесли на июнь 2020 года. Строители Крымского моста столкнулись с неожиданной проблемой: как запустить вовремя поезда, но при этом сохранить найденные артефакты древности.
Изначально движение грузовых поездов по Крымскому мосту
планировалось открыть в декабре 2019 года. Но из-за найденного на пути
строителей древнего города запуск решено перенести на июнь следующего года. Это
связано с необходимостью переноса участка керченского подхода, рассказали в
Министерстве транспорта России.
Новость о переносе запуска вызвала ликование среди
украинцев. По мнению местных журналистов, рассказы о древнем городе – попытка
скрыть реальные проблемы. "Россия с треском провалила план по Крымскому
мосту: появилось нелепое объяснение" – с таким заголовком вышел материал
на портале "Обозреватель".
На древнее торговое поселение строители наткнулись в ноябре
прошлого года. Эксперты установили, что оно относиться к четвертому веку до
нашей эры. Из-за ценной находки трассировку Крымского моста решено передвинуть
на 140 метров южнее.
Для запуска пассажирского железнодорожного сообщения по
переправе почти все готово. В конце сентября по проехал
тестовый поезд с журналистами. Состав проследовал от станции
Тамань-Пассажирская до Керчи. Сейчас движение осуществляется в техническом
режиме.
К запуску железной дороги инженеры планируют запустить
архитектурную подсветку . Иллюминация будет выполнена в цветах
российского флага. Для этого строители проложили почти 20 километров кабеля и
смонтировали тысячи светодиодных ламп.