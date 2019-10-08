Начало движения грузовых поездов по переправе через Керченский пролив перенесли на июнь 2020 года. Строители Крымского моста столкнулись с неожиданной проблемой: как запустить вовремя поезда, но при этом сохранить найденные артефакты древности.

Начало движения грузовых поездов по переправе через Керченский пролив перенесли на июнь 2020 года. Строители Крымского моста столкнулись с неожиданной проблемой: как запустить вовремя поезда, но при этом сохранить найденные артефакты древности.Изначально движение грузовых поездов по Крымскому моступланировалось открыть в декабре 2019 года. Но из-за найденного на путистроителей древнего города запуск решено перенести на июнь следующего года. Этосвязано с необходимостью переноса участка керченского подхода, рассказали вМинистерстве транспорта России.Новость о переносе запуска вызвала ликование средиукраинцев. По мнению местных журналистов, рассказы о древнем городе – попыткаскрыть реальные проблемы. "Россия с треском провалила план по Крымскомумосту: появилось нелепое объяснение" – с таким заголовком вышел материална портале "Обозреватель".На древнее торговое поселение строители наткнулись в ноябрепрошлого года. Эксперты установили, что оно относиться к четвертому веку донашей эры. Из-за ценной находки трассировку Крымского моста решено передвинутьна 140 метров южнее.Для запуска пассажирского железнодорожного сообщения попереправе почти все готово. В конце сентября по проехалтестовый поезд с журналистами. Состав проследовал от станцииТамань-Пассажирская до Керчи. Сейчас движение осуществляется в техническомрежиме.К запуску железной дороги инженеры планируют запуститьархитектурную подсветку . Иллюминация будет выполнена в цветахроссийского флага. Для этого строители проложили почти 20 километров кабеля исмонтировали тысячи светодиодных ламп.