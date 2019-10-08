Ингеборга Дапкунайте дала откровенное интервью. Популярная актриса рассказала о мужчине, рядом с которым по-настоящему счастлива.

Ингеборга Дапкунайте дала откровенное интервью. Популярная актриса рассказала о мужчине, рядом с которым по-настоящему счастлива.Ингеборга Дапкунайте известна не только своими ролями, но и неподражаемой широкой улыбкой, которая давно стала ее визитной карточкой. Популярная артистка дала интервью журналу "Домашний очаг" и откровенно рассказала о личной жизни.Недавно стало известно, что у 56-летней актрисы родился сын. Алекс появился на свет несколько лет назад. Примерно в это же время звезда оформила развод с третьим мужем Дмитрием Ямпольским, который младше нее на 14 лет.Дапкунайте долго не афишировала рождение первенца. Однако в какой-то момент решила прекратить скрывать сына. "Я же не буду жить и прятаться. Подумала: "Лучше один раз его покажу, и все успокоятся". Так и было. Больше меня вообще никто не трогал", – заявила артистка.После рождения Алекса жизнь Ингеборги сильно изменилась. Благодаря мальчику она занялась саморазвитием, включив функцию "перезагрузки" мыслей и поступков. При этом Дапкунайте прекрасно понимает, что себя изменить она не сможет. "Улучшать уже поздно – надо развивать. Например, терпение", – высказалась артистка о своем характере.Маленький Алекс делает Ингеборгу по-настоящему счастливой. Дапкунайте призналась, что ради сына готова учиться и открывать новые грани уже изведанного.Впервые общественность увидела Алекса в 2018 году, в день празднования 55-летия . Он появился в финале документальной ленты "Все, что пишут обо мне, – неправда", посвященной популярной актрисе.