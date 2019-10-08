Ингеборга дапкунайте дала откровенное интервью. Популярная актриса рассказала о мужчине, рядом с которым по-настоящему счастлива.

Ингеборга дапкунайте дала откровенное интервью. Популярная актриса рассказала о мужчине, рядом с которым по-настоящему счастлива.Ингеборга Дапкунайте известна не только своими ролями, но и неподражаемой широкой улыбкой, которая давно уже стала ее визитной карточкой. Популярная артистка дала интервью журналу "Домашний очаг", в котором откровенно рассказала о своей личной жизни.Лишь недавно стало известно, что у 56-летней актрисы родился ребенок. Сын Алекс появился на свет несколько лет назад. Примерно в это же время Ингеборга оформила развод с третьим мужем Дмитрием Ямпольским, который младше нее на 14 лет.Интересно, что Дапкунайте долгое время не афишировала рождение первенца. Однако в какой-то момент приняла решение прекратить скрывать наследника. "Я же не буду жить и прятаться. Подумала: "Лучше один раз его покажу, и все успокоятся". Так и было. Больше меня вообще никто не трогал", – говорила артистка.После рождения Алекса жизнь Ингеборги сильно изменилась. Благодаря мальчику она старается саморазвиваться, включая функцию перезагрузки мыслей и поступков. При этом Дапкунайте прекрасно понимает, что себя изменить она уже не может. "Улучшать его уже поздно… Надо развивать, например, терпение", – высказалась артистка о своем характере.Маленький Алекс делает Ингеборгу по-настоящему счастливой. Дапкунайте призналась, что ради сына она готова учиться, познавать что-то новое и открывать новые грани уже изведанного.Материал дополняется