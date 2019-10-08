Супруг участницы команды КВН Сборная Снежногорска (Мурманская область) Евгении Жариковой сообщил о ее смерти. Евгении было 39 лет. Десять дней назад появилось сообщение, что у нее был диагностирован рак. К несчастью, выявили заболевание слишком поздно, когда опухоль была уже неоперабельной.

Супруг участницы команды КВН "Сборная Снежногорска" (Мурманская область) Евгении Жариковой сообщил о ее смерти. Евгении было 39 лет.Десять дней назад появилось сообщение, что у нее был диагностирован рак. К несчастью, выявили заболевание слишком поздно, когда опухоль была уже неоперабельной.Планировалось, что Евгения будет проходить курс лучевой терапии в израильской клинике, а затем вернется домой на химиотерапию, но в последние дни она находилась в московской клинике. Помочь ей медики уже не смогли.Муж Евгении Сергей Жариков, который является капитаном этой команды КВН, на своей странице "ВКонтакте", сообщив эту печальную новость, поблагодарил всех, кто откликнулся на призыв о помощи, и пожелал добра.Команда КВН "Сборная Снежногорска" — чемпион Мурманской лиги и полуфиналист Высшей лиги МС КВН сезона 2019 года, напоминает РИА Новости.