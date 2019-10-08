В Череповце мужчина погиб при попытке взломать банкомат Сбербанка. ЧП случилось утром во вторник на первом этаже жилого дома, сообщает
Согласно предварительной информации, ..
В Череповце мужчина погиб при попытке взломать банкомат Сбербанка. ЧП случилось утром во вторник на первом этаже жилого дома, сообщает ""
Согласно предварительной информации, злоумышленник пытался вскрыть аппарат при помощи газового оборудования. В результате взрыва несущие конструкции дома не были повреждены. Эвакуация жильцов не потребовалась. По факту случившегося следователи проводят проверку, передает телеканал "".