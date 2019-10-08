В Череповце мужчина погиб при попытке взломать банкомат Сбербанка. ЧП случилось утром во вторник на первом этаже жилого дома, сообщает Согласно предварительной информации, ..

В Череповце мужчина погиб при попытке взломать банкомат Сбербанка. ЧП случилось утром во вторник на первом этаже жилого дома, сообщает ""Согласно предварительной информации, злоумышленник пытался вскрыть аппарат при помощи газового оборудования. В результате взрыва несущие конструкции дома не были повреждены. Эвакуация жильцов не потребовалась. По факту случившегося следователи проводят проверку, передает телеканал "".