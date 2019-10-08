В Екатеринбурге пятилетний ребенок провалился в открытый канализационный люк во время прогулки с семьей. В результате падения малыш получил серьезные травмы и был экстренно ..

В Екатеринбурге пятилетний ребенок провалился в открытый канализационный люк во время прогулки с семьей. В результате падения малыш получил серьезные травмы и был экстренно госпитализирован.Как сообщает портал "Екатеринбург онлайн", ребенок упал с высоты два с половиной метра. К счастью, мать успела быстро вытащить его из ловушки. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.