В немецком городе Лимбург-ан-дер-Лан грузовик въехал в легковые автомобили, стоявшие на светофоре. В результате происшествия пострадали шестнадцать человек.

В немецком городе Лимбург-ан-дер-Лан грузовик въехал в легковые автомобили, стоявшие на светофоре. В результате происшествия пострадали шестнадцать человек.По данным Frankfurter Rundschau, мужчина угнал автомобиль, а затем преднамеренно направил его в стоявшие легковушки. Очевидцы утверждают, что слышали, как мужчина несколько раз прокричал "Аллах".Водитель арестован и доставлен в полицейский участок. В настоящее время проводится расследование по факту случившегося и устанавливаются мотивы поступка мужчины.