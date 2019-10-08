Пенсионерка часто оставляла электроплиту включенной

Следственный комитет РФ по Владимирской области завершил расследование уголовного дела по факту гибели на пожаре в деревне Мясниково Гороховецкого района 6-летнего мальчика и его прабабушки.Напомним, 17 апреля, потушив пожар, спасатели обнаружили в сгоревшем доме тела погибших. Ими оказались 84-летняя пенсионерка и ее малолетние правнуки 6 и 9 лет.Следствию удалось установить, что пожилая женщина часто забывала выключить электроплиту, оставляя на ней греться чайник. Тоже самое случилось и в этот раз, в результате чего квартира загорелась. Около 23 часов 9-летний мальчик проснулся, увидел огонь, разбудил родственников и побежал за помощью к соседке. Бабушка с внуком выбраться не смогли.Воспитанием детей занимались бабушка и прабабушка, так как мать работала в Гороховце. Семья состояла на учете у органов профилактики, которые получили дисциплинарные высказывания за то, что ненадлежащим образом следили за семьей.Уголовное дело было прекращено из-за гибели виновного.