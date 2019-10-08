Горела комната в многоквартирном доме

7 октября в МЧС поступило сообщение о задымлении в подъезде дома в Гусь-Хрустальном на улице Микрорайон. Выехавшие на вызов пожарные ликвидировали возгорание и спасли двух жильцов.Жительница дома сказала, что в соседней квартире какой-то шум и пахнет дымом. Ворвавшись в квартиру на 4-м этаже, пожарные увидели внутри помещения, охваченного дымом, 49-летнюю женщину и ее 15-летнего сына без сознания. Сотрудники МЧС быстро вынесли пострадавших на улицу и передали «скорой» помощи.В результате пожара сгорела лишь внутренняя отделка комнаты. Пострадавшие с отравлением угарным газом находятся в больнице. Причины пожара предстоит выяснить в ближайшее время.