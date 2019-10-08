Благодаря этим деньгам, для детей и родителей будет организована образовательная и психологическая помощь

10 образовательных учреждений Костромской области стали победителями конкурсного отбора на представление грантов в рамках проекта «Образование». Благодаря этим деньгам, для детей и родителей будет организована образовательная и психологическая помощь, сообщают в администрации Костромской области.Главная цель создания консультационных центров – предоставление нужных знаний родителям и детям. Помогать в этом будут психологи, логопеды и дефектологи. Специалисты расскажут родителям, как привить ребенку интерес к чтению и рисованию, помогут правильно организовать его игровой досуг и физическую нагрузку.В течение следующего года центры будут созданы в 10 образовательных учреждениях - детских садов № 8, № 38 и № 2 г. Костромы, детских садов № 7, № 4 «Крепыш» и № 1 г. Волгореченска, детского сада № 18 «Родничок» г. Шарьи, детского сада № 8 г. Галич, детского сада № 7 «Сказка» г. Мантурово, а также в Шарьинском педагогическом колледже.