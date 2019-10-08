Половина денег будет перечислена в 2020 году, половина – в 2021
За счет средств федерального и регионального бюджетов в Коврове реконструируют терапевтический корпус местной больницы, сообщают в администрации Владимирской области.
Финансирования проекта добивалась еще экс-губернатор Владимирской области Светлана Орлова
, обращавшаяся в 2018 году к президенту РФ Владимиру Путину. На днях нынешний губернатор региона Владимир Сипягин получил уведомление о том, что получит федеральную поддержку в размере 1 млрд рублей.