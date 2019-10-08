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<a href="https://33live.ru/novosti/08-10-2019-v-kovrove-za-1-mlrd-rublej-rekonstruiruyut-akusherskij-korpus-bolnicy.html" target="_blank">В Коврове за 1 млрд рублей реконструируют акушерский корпус больницы</a> - Половина денег будет перечислена в 2020 году, половина – в 2021