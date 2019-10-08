Президент России Владимир Путин 7 октября отметил свое 67-летие. Многие сочли, что появление в небе над Калифорнией надписи #VVP67 именно в его день рождения не случайно.

Президент России Владимир Путин 7 октября отметил свое 67-летие. Многие сочли, что появление в небе над Калифорнией надписи #VVP67 именно в его день рождения не случайно.Жители Лос-Анджелеса 7 октября могли наблюдать в небе над городом необычную картину. Неизвестный пилот написал в воздухе #VVP67, передает телеканал "". Свидетели произошедшего стали активно делиться фотографиями в социальных сетях и гадать, что же это могло значить.Те из очевидцев, кто может похвастаться хорошим кругозором, припомнили, что именно 7 октября празднует свой день рождения президент России Владимир Путин. Его инициалы в английской транскрипции выглядят как VVP. Ну а значение числа 67 в таком случае также не составляет загадки, поскольку именно столько лет исполнилось российскому лидеру.Материал дополняется.