В Новой Москве уже в 2020 году могут начать строить кинодеревню для натурных съемок, для нее начали искать участок

Думаю, в будущем году определимся с подходящим местом, и можно будет приступать к строительству, – сказал глава департамента развития новых территории столицы Владимир Жидкин.Он рассказал, что планируется реализовать идею стационарных декораций, которые бы не пришлось сносить после съемок.При этом новые декорации можно возводить на соседней площадке, таким образом, со временем мы получим настоящий парк декораций из фильмов, – отметил Жидкин.По его словам, в новой Москве много подходящих участков, а власти могут выделить именно такой, который удовлетворит потребности кинодеревни.В 2019 году на западе Москвы уже возвели один из крупнейших в Европе съемочных павильонов. Так, на Мосфильме появились два новых объекта – Дом костюма и реквизита и огромный съемочный павильон. Такого масштабного строительства на киностудии не было с середины прошлого века.