Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, выступая в рамках форума Salzburg Europe Summit в Австрии, отказался комментировать крымский референдум 2014 года, однако напомнил, что до включения в состав Украинской ССР этот регион принадлежал России.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, выступая в рамках форума Salzburg Europe Summit в Австрии, отказался комментировать крымский референдум 2014 года, однако напомнил, что до включения в состав Украинской ССР этот регион принадлежал России."Я относительно темы Крыма не выражаю позицию, поскольку я являюсь специальным представителем и сфера моей ответственности — Донбасс", — объяснил Сайдик, отметив, что сможет выражать свою личную точку зрения, когда выйдет на пенсию.Тем не менее, по словам спецпредставителя ОБСЕ, присутствующим необходимо помнить, что во времена Советского Союза Крым около 30 лет находился в составе РСФСР, затем 37 лет — в составе Украинской ССР, "а до этого была Российская империя", передает РИА Новости.После этих слов посол Украины в Австрии Александр Щерба выразил недоумение в связи с такой позицией Сайдика.Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по результатам референдума, когда 96,77 процента жителей региона поддержали воссоединение с Россией. При этом Украина и некоторые страны Запада отказываются признавать итоги референдума.