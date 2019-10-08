В павильонах Здоровая Москва обследования прошли 430 тысяч человек. Как сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения, 6 октября в 22:00 свою работу завершили медицинские павильоны Здоровая Москва.

В павильонах "Здоровая Москва" обследования прошли 430 тысяч человек. В столичных парках павильоны "Здоровая Москва" открылись 3 июня. За время их работы (124 дня) обследование в них успели пройти 430 тысяч человек.Все павильоны работали без перерывов и выходных с 8:00 и до 22:00, а прием пациентов вели 190 врачей отделений медицинской профилактики и центров здоровья городских поликлиник.Обследования по расширенному стандарту диспансеризации можно было пройти за час. Все павильоны "Здоровой Москвы" оснащались аппаратами УЗИ, электрокардиографами, спирографами, пульсоксиметрами, оборудование для определения состава тела – биоимпедансметрии и многим другим.По словам руководителя департамента Алексея Хрипуна, не было сомнений, что москвичам понравится такой формат диспансеризации. Был разработан удобный график работы и четкая логистика внутри павильона, что даже самый занятой москвич смог уделить время своему здоровью.Он отметил, что в павильоны привлекали москвичей, не посещавших поликлиники, в парки пришло на 15% больше москвичей трудоспособного возраста.В результате, более 60% посетителей прошли полную диспансеризацию, а у 12% — выявлены отклонения непосредственно в павильонах, и они направлены на углубленные исследования. В общей сложности было поставлено более 25 тысяч диагнозов и начато лечение. Как сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения, 6 октября в 22:00 павильоны "Здоровой Москвы" завершили свою работу.