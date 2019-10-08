В Санкт-Петербурге нашлась школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года. Она рассказала, что снимала квартиру и работала в разных кафе.

В Санкт-Петербурге нашлась школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.Как сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу, девочка сама пришла домой 4 октября. Она рассказала, что снимала квартиру и работала в разных кафе. Полиция изучит условия жизни подростка в семье, а также причины ее ухода.14-летняя А. ушла из дома в новогоднюю ночь. Родителям сказала, что идет к подруге, чтобы поздравить ее с праздником. Это было около шести часов вечера. Когда через несколько часов девочка не вернулась, родители позвонили ее подружке, но та ответила, что А. до нее не дошла.В вещах дочери родители нашли записку с просьбой не искать ее. Уходя она забрала с собой вещи и документы, в том числе загранпаспорт. Ее искали полицейские и волонтеры, родственники размещали в соцсетях видеообращения, в которых просили девочку вернуться. По факту исчезновения школьницы было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".