XVI церемония вручения Международной премии Балтийская звезда состоится сегодня в Эрмитажном театре в Петербурге. Премию вручают людям, которые внесли вклад в развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского региона.

XVI церемония вручения Международной премии "Балтийская звезда" состоится сегодня в Эрмитажном театре в Петербурге. Премию вручают людям, которые внесли вклад в развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского региона.Так, премия отмечает заслуги представителей творческой интеллигенции и деятелей искусства и культуры в укреплении культурных связей между странами. В разные годы, напоминает ГТРК "Санкт-Петербург", в их числе были Михаил Пиотровский, Александр Сокуров, Юрий Темирканов, Валерий Фокин, Валерий Гергиев и Олег Басилашвили.