В Санкт-Петербурге пропала дочь Виктора Бутурлина. Режиссер обратился за помощью в полицию, сообщает . По предварительным данным, 5 октября девушка ушла из дома на встречу с приятелем и с ..

В Санкт-Петербурге пропала дочь Виктора Бутурлина. Режиссер обратился за помощью в полицию, сообщает "".По предварительным данным, 5 октября девушка ушла из дома на встречу с приятелем и с тех пор перестала выходить на связь. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят розыскные мероприятия.Напомним, Виктор Бутурлин работал над такими сериалами, как "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила". В 2004 году режиссер получил звание заслуженного деятеля искусств России, сообщает "".