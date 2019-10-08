В понедельник, 7 октября, в жилом доме в подмосковном Королеве произошел пожар. Огонь охватил одну из квартир на седьмом этаже. На место происшествия оперативно прибыли спасатели. В ..

В понедельник, 7 октября, в жилом доме в подмосковном Королеве произошел пожар. Огонь охватил одну из квартир на седьмом этаже.На место происшествия оперативно прибыли спасатели. В ликвидации возгорания приняли участие 12 человек. Им удалось потушить пожар в течение получаса.В результате возгорания погибла женщина. По предварительным данным, она отравилась угарным газом. Точные причины и обстоятельства случившегося выясняются, сообщает .