В пресс-службе СКР по Республике Саха (Якутия) подтвердили информацию о самоубийстве бывшего начальника подземного рудника Мир Алексея Бурксера, ранее арестованного по делу об аварии на руднике.

В пресс-службе СКР по Республике Саха (Якутия) подтвердили информацию о самоубийстве бывшего начальника подземного рудника "Мир" Алексея Бурксера, ранее арестованного по делу об аварии на руднике, передает ТАСС.8 октября стало известно об обнаружении тела бывшего начальника подземного рудника "Мир" Алексея Бурксера с признаками суицида.Бурксер являлся обвиняемым по уголовному делу о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть восьми человек и причинение крупного ущерба.Организована процессуальная проверка по факту произошедшего. После осмотра места происшествия назначена судебно-медицинская экспертиза.Как сообщалось, 4 августа произошла авария на руднике "Мир" компании "АЛРОСА" в Якутии. Из зоны разрушений и затопления удалось спасти 143 шахтера из 151. Были полностью разрушены горные выработки и горно-шахтное оборудование, а также затоплены два горизонта. Поисково-спасательная операция на руднике "Мир" продолжалась в общей сложности три недели.