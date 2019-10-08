Их задержали спустя несколько дней

Полиция Юрьев-Польского района завершила расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в хищении 260 кг металлических элементов зерносушилки с предприятия, сообщают в УМВД России по Владимирской области.Части зерносушилки пропали летом. Буквально через несколько дней после обращения полиция задержала 29-летнюю жительницу Юрьев-Польского и ее 41-летнего сожителя. Выяснилось, что 260 кг металла на сумму около 30 тысяч рублей они уже сдали в пункт приема металлолома.Уголовное дело за кражу было направлено в суд.