Стали известны подробности жуткой аварии, произошедшей в Ленинградской области. На трассе столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии фура вытолкнула иномарку в ..

Стали известны подробности жуткой аварии, произошедшей в Ленинградской области. На трассе столкнулись грузовик и легковой автомобиль.В результате аварии фура вытолкнула иномарку в кювет. В легковом автомобиле от полученных травм на месте происшествия скончались трое мужчин. По факту случившегося проводится проверка, пишет .