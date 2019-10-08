Тревожную
тенденцию обозначили в правительстве. Безработица в нашей стране будет
постепенно расти.
<a href="https://33live.ru/novosti/08-10-2019-vdvoe-bolshe-rossiyan-ostanutsya-bez-raboty-v-techenie-trex-let.html" target="_blank">Вдвое больше россиян останутся без работы в течение трех лет</a> - Тревожную
тенденцию обозначили в правительстве. Безработица в нашей стране будет
постепенно расти.
[url=https://33live.ru/novosti/08-10-2019-vdvoe-bolshe-rossiyan-ostanutsya-bez-raboty-v-techenie-trex-let.html]Вдвое больше россиян останутся без работы в течение трех лет[/url] - Тревожную
тенденцию обозначили в правительстве. Безработица в нашей стране будет
постепенно расти.