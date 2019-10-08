Голландский велогонщик команды Sunweb Эдо Маас угодил в больницу после того, как во время гонки Il Piccolo Lombardia попал в серьезную аварию. На одном из участков гонки в него врезался автомобиль, ехавший на скорости 70 км/ч.

Голландский велогонщик команды Sunweb Эдо Маас угодил в больницу после того, как во время гонки Il Piccolo Lombardia попал в серьезную аварию. На одном из участков гонки в него врезался автомобиль, ехавший на скорости 70 км/ч.Мааса госпитализировали со множественными переломами шеи, спины, также он повредил лицо. Его состояние оценивается медиками как стабильное, а жизнь находится вне опасности. Виновником ДТП признан водитель автомобиля.Партнер Мааса по Sunweb француз Эдуард Боннефуа, ехавший в непосредственной близости, признался – ему чудом удалось увернуться от места ДТП: "Машина пересекала дорогу справа и я не знаю, как это в принципе возможно. Вероятно, водитель ехал по своей земле и попросту нас не заметил. Авто ехало со скоростью около 70 км/ч. Мне удалось увернуться в последний момент", — приводит слова гонщика NBC Sports.Маас в силу своего возраста выступает только в юниорских гонках и Il Piccolo Lombardia также предназначена для молодых велосипедистов. Прежде лучшим результатом голландца являлось четвертое место в гонке Париж – Рубэ.