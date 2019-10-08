В Интернете появилось видео, на котором, по предварительной версии, запечатлен обряд похищения невесты в Киргизии. Ролик вызвал неоднозначную реакцию у многих пользователей. В настоящее время Управление внутренних дел Таласской области проводит проверку по данному факту.

В Интернете появилось видео, на котором, по предварительной версии, запечатлен обряд похищения невесты в Киргизии. Ролик вызвал неоднозначную реакцию у многих пользователей. В настоящее время Управление внутренних дел Таласской области проводит проверку по данному факту.На опубликованное видео обратил внимание Sputnik. На кадрах видно, как девушка пытается вырваться, она рыдает и кричит, но ее удерживают несколько женщин. Некоторые окружающие записывают это на видео, на фоне происходящего звучит музыка.По предварительной версии, на кадрах запечатлен обряд ала-качуу — похищение невесты. Как сообщает "Московский комсомолец", рыдающая девушка — это 16-летняя школьница, которую хотят выдать замуж против воли за человека, который старше ее более чем в два раза. Инцидент произошел, по предварительным данным, 6 октября в киргизском городе Таласе.Как сообщает "Вечерний Бишкек", в УВД Таласской области проверяют информацию о похищении несовершеннолетней. Обряд ала-качуу является незаконным в Кыргызстане. Несмотря на это, случаи похищения девушек с намерением выдать их замуж происходят довольно часто.