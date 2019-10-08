Сегодня в Казани стартует второй тур Чемпионата России высшей лиги "А", в котором принимает участие и волейбольный клуб "Владимир".

Сегодня в Казани стартует второй тур Чемпионата России высшей лиги "А", в котором принимает участие и волейбольный клуб "Владимир".В этом сезоне в состав высшей лиги "А" вошли 18 коллективов, которые сыграют каждый с каждым в два круга - всего 9 туров, 32 игры. Владимирцам предстоят встречи с тремя коллективами Суперлиги. Уже сегодня - матч с командой "Зенит- Казань", в последующие дни противниками нашего волейбольного клуба станут "Динамо - Ленинградская область" и "Енисей - Красноярск". Задача клуба "Владимир" на сезон 2020-го года - закрепиться в новой лиге.