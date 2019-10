Российский хоккеист Владимир Тарасенко из Сент-Луис Блюз в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против Торонто Мэйпл Лифз отметился новым достижением в лиге. Встреча против канадского клуба стала для россиянина 500-й в заокеанском чемпионате.

Российский хоккеист Владимир Тарасенко из "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Торонто Мэйпл Лифз" отметился новым достижением в лиге. Встреча против канадского клуба стала для россиянина 500-й в заокеанском чемпионате.За время выступления в НХЛ 27-летний Тарасенко отметился 420 набранными очками, из которых 211 голов и 209 результативных передач. Одно из этих очков было набрано как раз в матче против "Торонто", чем он помог "Сент-Луису" победить со счетом 3:2.It feels like yesterday when we drafted Vladimir Tarasenko. Congratulations @tara9191 on 500 games! #stlblues pic.twitter.com/DYW4hQz97u— St. Louis Blues (@StLouisBlues) October 7, 2019Напомним, что Тарасенко выступает в НХЛ с 2013 года. За это время он защищал цвета исключительно одного клуба – "Сент-Луиса". В России нападающий выступал за такие клубы как "Сибирь" и СКА.