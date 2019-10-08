При этом он заработал 5 млн рублей

Во Владимире задержали местного жителя, обвиняемого в осуществлении незаконной банковской деятельности. За год мужчина нелегально обналичил 52,5 миллиона рублей, сообщают в УФСБ по Владимирской области.41-летний владимирец разработал и использовал схему по «обналичиванию» денег с помощью фиктивных фирм, таким образом уходя от налогов. Его услугами пользовались многие частные предприниматели. Выведя за год 52,5 млн рублей, 5 из них он положил себе в карман. На него завели уголовное дело.