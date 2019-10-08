Анна Николаева стала победительницей Всероссийских соревнований по художественной гимнастике «Юные гимнастки» среди девочек 2008 года рождения.

Воспитанница владимирской СШОР №5 Анна Николаева стала победительницей Всероссийских соревнований по художественной гимнастике «Юные гимнастки» среди девочек 2008 года рождения.Турнир проходил с 3 по 6 октября 2019 года в подмосковном городе Люберцы.Анна Николаева тренируется у Светланы Кагарлицкой и Анастасии Савватеевой – Субботиной.Напомним, право участвовать в турнире владимирская гимнастка заслужила по итогам первенства Вооруженных сил РФ, где заняла первое место среди участниц 2008 года рождения и оказалась в числе 10 спортсменок, которые отобрались на участие во всероссийских соревнованиях в Подмосковье. В целом в турнире «Юные гимнастки» приняли участие сильнейшие представительницы добровольных спортивных обществ (ДСО) и ведомств, прошедших отбор на первенствах обществ в сентябре 2019 года. Сообщает Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области